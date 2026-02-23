قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
اقتصاد

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار اليورو
أسعار اليورو
محمد صبيح

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 55.981 جنيه و56.238 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.399 جنيه و56.562 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة داخل القطاع المصرفي.

أسعار اليورو في البنوك

البنك المركزي المصري
الشراء: 56.238 جنيه
البيع: 56.399 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

بنك البركة
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

QNB الأهلي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

المصرف العربي الدولي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.538 جنيه

كريدي أجريكول مصر
الشراء: 56.190 جنيه
البيع: 56.530 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 56.177 جنيه
البيع: 56.562 جنيه

بنك مصر
الشراء: 56.143 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 56.143 جنيه
البيع: 56.543 جنيه

HSBC مصر
الشراء: 56.140 جنيه
البيع: 56.540 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 56.023 جنيه
البيع: 56.425 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 55.981 جنيه
البيع: 56.493 جنيه

أسعار اليورو اليوم

سجل اليورو في البنك المركزي المصري 56.238 جنيه للشراء و56.399 جنيه للبيع. فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK مستوى 56.205 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 56.205 جنيه للشراء و56.538 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول مصر 56.190 جنيه للشراء و56.530 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل اليورو 56.177 جنيه للشراء و56.562 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 56.143 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.

وسجل في HSBC مصر 56.140 جنيه للشراء و56.540 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 56.023 جنيه مقابل 56.425 جنيه للبيع، وأقل سعر شراء مسجل كان في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس عند 55.981 جنيه، مقابل 56.493 جنيه للبيع.

