سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 55.981 جنيه و56.238 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.399 جنيه و56.562 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة داخل القطاع المصرفي.

أسعار اليورو في البنوك

البنك المركزي المصري

الشراء: 56.238 جنيه

البيع: 56.399 جنيه

بنك قناة السويس

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

بنك البركة

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

QNB الأهلي

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 56.205 جنيه

البيع: 56.538 جنيه

كريدي أجريكول مصر

الشراء: 56.190 جنيه

البيع: 56.530 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 56.177 جنيه

البيع: 56.562 جنيه

بنك مصر

الشراء: 56.143 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 56.143 جنيه

البيع: 56.543 جنيه

HSBC مصر

الشراء: 56.140 جنيه

البيع: 56.540 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 56.023 جنيه

البيع: 56.425 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس

الشراء: 55.981 جنيه

البيع: 56.493 جنيه

أسعار اليورو اليوم

سجل اليورو في البنك المركزي المصري 56.238 جنيه للشراء و56.399 جنيه للبيع. فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK مستوى 56.205 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 56.205 جنيه للشراء و56.538 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول مصر 56.190 جنيه للشراء و56.530 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل اليورو 56.177 جنيه للشراء و56.562 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 56.143 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.

وسجل في HSBC مصر 56.140 جنيه للشراء و56.540 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 56.023 جنيه مقابل 56.425 جنيه للبيع، وأقل سعر شراء مسجل كان في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس عند 55.981 جنيه، مقابل 56.493 جنيه للبيع.