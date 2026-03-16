أمين عام "المهندسين": النقابة ستظل ساحة لخدمة الوطن والمهنة

الديب أبوعلي

قال المهندس محمود حامد عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، إن النقابة تستهل اليوم مرحلة مفصلية جديدة، تطوي خلالها صفحة أربع سنوات من العمل الجاد والعطاء المخلص المتواصل، لتبدأ صفحة جديدة في مسيرة هذه النقابة العريقة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات بـ نقابة المهندسين المصرية، اليوم الإثنين، للإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي دورة (2026 – 2030).

وأكد الأمين العام، أن المرحلة المقبلة تستوجب من الجميع وقفة هادئة مع النفس بهدف استعادة حماس الزملاء الذين لم يشاركوا في الاستحقاق الانتخابي الأخير، وتهيئة مناخ إيجابي يليق بجلال ومكانة المهنة المقدسة.

ووجه دعوة لنفسه ولزملائه لتغليب روح الإخاء والزمالة، ووضع مصلحة المهنة فوق أي خلاف، مشددًا على أن القواسم المشتركة بين المهندسين كثيرة، وما يجمع المهندسين داخل نقابتهم أكبر من أي تباين أو خلاف خارجها.

وأضاف عرفات، أن "التحديات التي تواجهنا جسيمة، لكن طموحاتنا وآمالنا أعظم، ولن تتحقق إلا بوحدة الصف والعمل بروح الفريق"، داعيًا إلى التأسيس لمرحلة تكون فيها نقابة المهندسين نموذجاً يحتذى به في العمل من أجل صالح الوطن والمهنة والمهندس.

وأشار الأمين العام إلى أن الانتخابات الأخيرة جسدت روح الديمقراطية النقابية التي تفتخر بها النقابة، موجهًا التحية لجموع مهندسي مصر على حرصهم على المشاركة، وللجنة القضائية المشرفة على إدارتها للعملية الانتخابية بكل شفافية وحياد وتجرد، كما خص بالشكر اللجنة العليا للانتخابات لما بذلته من تنظيم دقيق وإعداد متقن أسهم في خروج الاستحقاق النقابي بصورة لائقة.

وهنأ أمين عام النقابة الفائزين بثقة الجمعية العمومية ممن سيتولون مسؤولية القيادة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الثقة ليست تكريمًا بل هي تكليف ومسؤولية كبيرة تتطلب العطاء والجهد والرؤية.

وأعرب عن ثقته في أن المجلس الجديد سيواصل مسيرة العمل، ويبني على ما تحقق، ويضيف إلى رصيد النقابة إنجازات جديدة تليق بتاريخها ومكانة المهندس المصري، مشددًا: "سنظل من داخل صفوف الجمعية العمومية سندًا داعمًا لكل نجاح، وعونًا لهم في مواجهة أي تحديات."

كما وجه تحية تقدير لكل من خاض الانتخابات وبذل جهداً صادقًا ولم يحالفه التوفيق، وتقدم بالتهنئة باسمه وباسم جموع المهندسين للنقيب العام المنتخب الدكتور مهندس محمد عبد الغني، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تشهد المرحلة القادمة تكاتفاً بين جميع أبناء النقابة للارتقاء بالمهنة

وأشار عرفات إلى أن المهندس المصري كان دوماً شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية بالبلاد، وأسهم بعلمه في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تفتخر بها مصر، مؤكدًا أن النقابة ستظل منبرًا مهنيًا وطنيًا يعزز دور المهندس في بناء المستقبل.

وشدد على أن اختلاف المواقع لا يبدل وحدة الغاية، وأن خدمة المهنة ستظل مسؤولية مشتركة وقوة النقابة ومكانة المهندس هما الهدف الأسمى، لتظل النقابة ساحة لخدمة الوطن والمهنة والمهندس.

