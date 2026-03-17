حالة من الاستقرار النسبي .. أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم 17 مارس

تشهد أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة، التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية ومناطق الصيد المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين داخل الواحات.

ويقبل أهالي المحافظة على شراء الأسماك بشكل متزايد، خاصة خلال هذه الفترة، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، حيث تُعد مصدرًا مهمًا للبروتين الصحي، فضلًا عن احتوائها على الأحماض الدهنية المفيدة مثل أوميغا 3، التي تساهم في تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الجسم .

ورصدت الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في الأصناف المعروضة، ما بين الأسماك الشعبية والأنواع الفاخرة، لتناسب مختلف الفئات، حيث سجلت أسعار البلطي مستويات متفاوتة، إذ تراوح البلطي الواحاتي بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، والبلطي المتوسط بين 70 و80 جنيهًا، فيما سجل البلطي الممتاز ما بين 80 و100 جنيه، بينما جاء البلطي الصغير بين 66 و70 جنيهًا، وبلغ سعر البلطي الفيليه ما بين 170 و200 جنيه.

وفي فئة الأسماك البحرية، تراوح سعر البوري المتوسط بين 120 و160 جنيهًا، والبوري الطوبار بين 160 و180 جنيهًا، فيما سجل البوري الممتاز من 180 إلى 260 جنيهًا، والبوري السوبر جامبو ما بين 180 و200 جنيه للكيلو.

أما الأسماك المجمدة، فقد سجلت المكرونة المجمدة أسعارًا تتراوح بين 50 و80 جنيهًا، بينما بلغ سعر السردين الطازج من 80 إلى 100 جنيه، والسردين المجمد ما بين 120 و150 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بالمأكولات البحرية، سجل الجمبري البلدي الرصاصي أعلى الأسعار بنحو 820 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الجمبري المستورد نحو 700 جنيه، وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 450 و550 جنيهًا، والجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، فيما سجل جمبري العقر نحو 180 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و170 جنيهًا، بينما سجلت الكابوريا النتايات ما بين 150 و200 جنيه، في حين بلغ سعر سمك موسى ما بين 250 و450 جنيهًا للكيلو، وفقًا لحجمه وجودته.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض مع استقرار في حركة الأسعار، مدعومة بانتظام عمليات التوريد، مشيرين إلى أن الإقبال المتزايد يعكس ثقة المواطنين في جودة المنتجات، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع توافر مخزون كافٍ يلبي احتياجات الأسر.