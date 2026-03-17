تطور جديد بشأن مباراة مصر والسعودية قبل كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟

تطور جديد بشأن المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي السعودية ومصر، حيث تتسائل الجماهير العربية عن موعد ومكان المباراة، خاصة أنها تأتي ضمن التحضيرات النهائية للمنتخبات قبل خوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكان من المقرر في البداية أن يلتقي المنتخبان خلال معسكر إعدادي في العاصمة القطرية الدوحة ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم، الذي كان سيجمع عدة منتخبات دولية في سلسلة مباريات ودية خلال شهر مارس.

غير أن التطورات الإقليمية والظروف المحيطة بالمنطقة أدت إلى إعادة النظر في مكان إقامة بعض المباريات، ما دفع الجهات المنظمة إلى تعديل خطة المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي.

موعد مباراة مصر والسعودية

أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن نقل معسكر “الأخضر” التحضيري من الدوحة إلى مدينتين مختلفتين، حيث سيقام جزء من المعسكر في مدينة جدة داخل السعودية، بينما يتجه الفريق لاحقاً إلى صربيا لاستكمال البرنامج الإعدادي.

وجاء هذا القرار بسبب الظروف الراهنة في الشرق الأوسط وصعوبات حركة السفر في بعض المناطق خلال الفترة الحالية.

وبناءً على هذا التعديل، تقرر أن تقام المباراة الودية المرتقبة بين السعودية ومصر على ملعب الإنماء في مدينة جدة يوم 27 مارس الجاري، بدلاً من إقامتها في قطر كما كان مخططاً في السابق.

قمة عربية قبل كأس العالم

من المتوقع أن تشهد المواجهة اهتماماً كبيراً من جماهير كرة القدم العربية، نظراً لقوة المنتخبين وتاريخهما في المنافسات القارية والدولية.

وتعد هذه المباراة جزءاً من برنامج إعداد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال مواجهة منتخبات قوية قبل انطلاق البطولة العالمية.

كما سيخوض “الأخضر” مباراة ودية أخرى أمام منتخب صربيا خلال المعسكر ذاته ضمن سلسلة التحضيرات للمونديال.

أما المنتخب المصري، فينظر إلى اللقاء بوصفه اختباراً مهماً قبل الاستحقاقات المقبلة، إذ يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض العناصر وتطوير الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً مع وجود مجموعة من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة بمثابة قمة عربية كروية مصغرة، تجمع بين منتخبين يمتلكان تاريخاً طويلاً في المنافسات الدولية، خاصة وأن الثنائي يشارك في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن قرعة مجموعات كأس العالم 2026، قد وضعت منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب الأخضر، كلًا من منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.