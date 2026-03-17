برشلونة في اختبار الحسم أمام نيوكاسل.. ويامال ولوبيز مهددان بالغياب

يستعد برشلونة لخوض مواجهة مصيرية أمام نيوكاسل يونايتد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غد، الأربعاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب سانت جيمس بارك.

ويدخل المدرب الألماني هانز فليك هذه المواجهة تحت ضغوط كبيرة، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات، حيث يفتقد خدمات عدد من الركائز الأساسية، على رأسهم أليخاندرو بالدي وجول كوندي وفرينكي دي يونج وأندرياس كريستينسن، وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن حلول بديلة للحفاظ على توازن الفريق.

ولا تقتصر التحديات على الغيابات فقط، بل تمتد إلى ملف اللاعبين المهددين بالإيقاف، حيث يواجه فليك معضلة حقيقية في التعامل مع عدد من العناصر الأساسية التي قد تغيب عن الدور المقبل حال تلقيها بطاقة صفراء جديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن قائمة اللاعبين المهددين تضم لامين يامال وفيرمين لوبيز وجيرارد مارتن ومارك كاسادو، حيث سيؤدي حصول أي منهم على إنذار إلى غيابه عن ذهاب ربع النهائي، حال تأهل الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يعتمد فليك على الثلاثي يامال ولوبيز ومارتن في التشكيلة الأساسية، نظرًا لدورهم المؤثر في الأداء الهجومي، بينما يُرجح أن يبدأ كاسادو اللقاء من مقاعد البدلاء، في ظل حسابات فنية تتعلق بإدارة المخاطر.

كما يواجه الفريق احتمال اتساع دائرة الغيابات، إذ يمتلك داني أولمو بطاقة صفراء واحدة، إلى جانب اللاعبين المصابين، ما يعني أنهم سيكونون مهددين بدخول قائمة الغيابات في حال استمرار التقدم في البطولة.

وتزداد أهمية الحذر في هذه المرحلة، خاصة أن البطاقات الصفراء يتم إلغاؤها بداية من الدور نصف النهائي، وهو ما يفرض على لاعبي برشلونة تحقيق التوازن بين الحماس داخل الملعب وتجنب العقوبات، لضمان الجاهزية الكاملة للمواجهات الحاسمة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو المواجهة أمام نيوكاسل اختبارًا حقيقيًا لقدرة برشلونة على تجاوز الأزمات، سواء من حيث الغيابات أو الضغوط، في طريق البحث عن استعادة أمجاده الأوروبية.