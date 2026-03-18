عماد الدين حسين: موقف مصر تجاه أمن الخليج ثابت وراسخ والتضامن العربي ضرورة لمواجهة التصعيد الإيراني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى دول مجلس التعاون الخليجي حملت رسالة مصرية واضحة تؤكد الدعم والتأييد والتضامن مع هذه الدول في مواجهة أي اعتداءات.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرسائل التي نقلها الوزير جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قادة ومسؤولي دول الخليج، مشددًا على ثبات الموقف المصري الذي لم يتغير منذ اندلاع الأزمة، بل سبقها بمحاولات حثيثة لاحتواء التصعيد، مشيرا إلى أن مصر سعت بقوة لوقف الحرب، ولعبت دورًا في الوساطات، من بينها جهود ساهمت في تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الحرب اندلعت في نهاية المطاف.

وأكد أن الموقف المصري يقوم على عدة مبادئ رئيسية، في مقدمتها رفض التصعيد، والدعوة إلى الحلول السياسية، والتضامن الكامل مع دول الخليج، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على التأكيد على هذه الثوابت في مختلف المناسبات، مشيرًا إلى كلمته خلال احتفال ليلة القدر، حيث جدد التأكيد على تضامن مصر مع الأشقاء في الخليج.

وفي سياق متصل، أعرب حسين عن استغرابه من استمرار بعض الأصوات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في التشكيك في هذا الموقف، ومحاولتها إثارة الفتنة بين مصر ودول الخليج.

كما أشار إلى أن دعوة مصر لإنشاء قوة عربية مشتركة ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات طويلة، حيث طُرحت رسميًا في الفترة من 2015 إلى 2016، وتمتد جذورها إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، في أعقاب تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، موضحا أن الفكرة جاءت في ظل التكتلات العسكرية الدولية مثل حلف الناتو، إلا أن الخلافات والانقسامات العربية حالت دون تنفيذها حتى الآن.