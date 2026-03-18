محافظات

صحة الأقصر تعلن خطة متكاملة للتأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر

شمس يونس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الصحية، مع تنفيذ خطة شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك .

وأكدت المديرية جاهزية فرق الطب الوقائي للتعامل الفوري مع أي أحداث صحية طارئة، مع استمرار عمل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ومتابعة المستجدات.

كما تم تنظيم نوبتجيات للفرق المختصة بصحة البيئة ومراقبة الأغذية ومكافحة الأمراض المعدية والترصد الوبائي، إلى جانب توفير التطعيمات اللازمة لحديثي الولادة بكافة المكاتب الصحية، وإتاحة الأمصال واللقاحات الوقائية ضد لدغات العقارب والثعابين وعقر الحيوانات بمختلف منافذ تقديم الخدمة.

وشملت الاستعدادات وضع خطة متكاملة للتخلص الآمن من النفايات الطبية ومنع تكدسها، مع استمرار أعمال مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشار الحشرات، خاصة في أماكن التجمعات، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية للتعامل السريع مع حالات الاشتباه في التسمم أو الأمراض المعدية، إلى جانب تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وعلى الجانب العلاجي، تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، خاصة مستشفى القرنة المركزي ومستشفى حميات الأقصر، مع وقف الإجازات للأطقم الطبية، وانعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

كما تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المنظومة الصحية عند الحاجة، مع توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية وتوافر الأكسجين وصيانة ثلاجات الموتى.

كما تضمنت الخطة دعم الأقسام الحرجة بالمستشفيات، مثل الرعاية المركزة والحضانات، بزيادة أعداد الأطقم الطبية، إلى جانب المرور الدوري على محطات مياه الشرب لمتابعة جودة المياه وقياس نسب الكلور واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً حال وجود أي ملاحظات.

وفي إطار المبادرات الرئاسية، سيتم الدفع بسيارة طبية متنقلة مزودة بفريق طبي متكامل لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتوعية الصحية للمواطنين خلال ثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة إلى انتشار فرق المبادرات في الأندية وأماكن التجمعات لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة مثل قياس ضغط الدم والسكر ووظائف الكلى والدهون، مع تقديم الاستشارات الطبية.

كما تم تعزيز خدمات تنظيم الأسرة من خلال توفير عيادات متنقلة تقدم الوسائل المختلفة والمشورة الصحية بجميع الإدارات الصحية وفق خطة تغطي كافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل، تم تجهيز فرق مكافحة ناقلات الأمراض بكافة المعدات اللازمة، من مبيدات وأجهزة رش وملابس واقية، للعمل على مكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ، خاصة في الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

عمر مرموش

عمر مرموش بين مقاعد البدلاء وسباق الانتقالات .. هل يضيع نجم مصر فرصة التألق في أوروبا؟

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والبيئة والتخطيط

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يناقشان الموقف التنفيذي لخطة 2025/2026 ويستعرضان مقترحات 2026/2027

إسراء ووالدتها

"إسراء" فتاة سوهاجية تحكي رحلتها مع حفظ القرآن الكريم وأسرار نجاحها

بالصور

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد