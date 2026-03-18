وزير الأوقاف يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، في إطار التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة، وتعزيزًا لقيم التقدير والوفاء.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص التهاني وأصدق التمنيات الرئيس بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يجعلها أيام خير وبركة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وعلى العالم أجمع.

وأشار وزير الأوقاف إلى ما يحمله عيد الفطر المبارك من معانٍ سامية، تجسد فرحة الطاعة بعد إتمام فريضة الصيام، وترسخ قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني وتماسك الشعب المصري تمثلان ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

واختتم وزير الأوقاف برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد.