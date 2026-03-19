احنا ملناش علاقة.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على أزمة سحب كأس أفريقيا من السنغال

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على أزمة سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.

كأس افريقيا

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كلنا كنا بنشجع المغرب بقلوبنا.. ومحدش فينا زعلان أنها كسبت الكأس.. مصر بعيدة أوي واحنا ملناش علاقة".

وكان قد علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على سحب لقب كأس إمم أفريقيا من منتخب السنغال، وتتويج منتخب المغرب بها.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية، “أريد تهنئة أصدقائي المغاربة، لكنني لا أستطيع التهنئة على لقب تم الحصول عليه في الغرف المغلقة”.

وأضاف ميدو: “الكاف مزحة حقيقية.. والأساطير الإفريقية التي تشارك في فعاليات واجتماعات الكاف هم مجرد مهرجين”.

وشدد ميدو على أن قرار سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحها للمغرب؛ هو بالنسبة لي “أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم”.

واختتم ميدو تصريحاته،: “أحسنت يا باتريس موتسيبي: أنت تجعلنا نبدو تمامًا كما يريد بعض الأوروبيين أن نكون: أغبياء، قارة متأخرة وفاسدة”.