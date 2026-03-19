جدول مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 .. المواعيد والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الخميس 19 مارس 2026، منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بعدد من المباريات المثيرة التي ستجمع بين فرق قوية من مختلف الدوريات الأوروبية.

الدوري الأوروبي

تتصدر مواجهة روما وبولونيا في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي أبرز لقاءات اليوم، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى ربع النهائي. كما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي مع ليل الفرنسي في مواجهة منتظرة بنفس الجولة.

المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي:

• ميتيلاند X نوتنجهام فورست – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 3

• فرايبورج X جينك – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 8

• ليون X سيلتا فيجو – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2

• أستون فيلا X ليل – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 1

• بورتو X شتوتجارت – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

• ريال بيتيس X باناثينايكوس – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 4

• روما X بولونيا – الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD 2

دوري المؤتمر الأوروبي

تشهد البطولة أيضًا مباريات قوية ضمن منافسات الدور ذاته، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباريات العودة. أبرز المباريات تشمل مواجهة رايو فاليكانو ضد سامسونسبور، ولقاء شاختار دونيتسك مع ليك بوزنان.

المواعيد:

• إيك أثينا X سيليي – الساعة 7:45 مساءً

• لارنكا X كريستال بالاس – الساعة 7:45 مساءً

• ماينز X سيجما أولوموك – الساعة 7:45 مساءً

• راكوف X فيورنتينا – الساعة 7:45 مساءً

• رايو فاليكانو X سامسونسبور – الساعة 10:00 مساءً

• شاختار دونيتسك X ليك بوزنان – الساعة 10:00 مساءً

• سبارتا براج X ألكمار – الساعة 10:00 مساءً

• ستراسبورج X رايكا – الساعة 10:00 مساءً