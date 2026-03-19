الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نهاية الأوكازيون الشتوي 2026.. فرصة أخيرة للتخفيضات حتى هذا الموعد

ولاء خنيزي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات الموسمية ضمن الأوكازيون الشتوي 2026، والذي تقرر استمراره حتى يوم 21 مارس الجاري، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتنشيط حركة الأسواق قبل موسم الأعياد.

مد فترة الأوكازيون لدعم الأسر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى بموجب القرار رقم 48 لسنة 2026، بعدما كان من المقرر انتهاؤها في 9 مارس. ويأتي هذا القرار لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وعيد الأم، وهي فترات تشهد زيادة في معدلات الإنفاق الأسري.

إقبال واسع من المحال التجارية

شهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة كبيرة من جانب التجار، حيث بلغ عدد المحال المشاركة نحو 2950 محلًا في مختلف محافظات الجمهورية. وتتنوع السلع المطروحة بين الملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب، إلى جانب العديد من الأنشطة التجارية الأخرى، ما يوفر خيارات متعددة أمام المستهلكين.

ضوابط لضمان مصداقية التخفيضات

أكدت وزارة التموين ضرورة التزام جميع المحال المشاركة بالإعلان بشكل واضح عن السعر الأصلي للسلع، إلى جانب السعر بعد التخفيض، مع توضيح السعر الذي كانت تُباع به خلال الشهر السابق للتصفية. وتهدف هذه الضوابط إلى منع العروض الوهمية وضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية تعكس القيمة الفعلية للسلع.

كما شددت الوزارة على أهمية حصول المحال التجارية على موافقة مسبقة من مديريات التموين المختصة قبل المشاركة في الأوكازيون، بما يسهم في تنظيم العملية وضبط الأسواق.

رقابة مكثفة لحماية المستهلك

وفي إطار تنفيذ القرار، وجّه الوزير الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، لمتابعة جودة السلع المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن الالتزام بنسب التخفيض المعلنة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر.

فوائد اقتصادية مزدوجة

يمثل الأوكازيون فرصة مهمة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ما يساعد في تقليل الأعباء المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفي المقابل، يحقق التجار استفادة كبيرة من خلال زيادة معدلات البيع والتخلص من المخزون الشتوي، مما يساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية.

