قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لأسر الشهداء: امشوا ورؤوسكم مرفوعة.. بفضل تضحياتكم نعيش في أمن وأمان
روبوت في شوارع الشيخ زايد| ظهور أول عسكري مرور آلي في مصر.. حكاية فيديو أثار الجدل
الرئيس السيسي في عيد الفطر: "استقرار مصر هو الشاهد الدائم على تضحيات أبطالنا.. ولن ننسى الجميل"
جيش الاحتلال يفقد 20 مسيرة فوق إيران
يسرائيل هيوم: الاشتباه بجندي احتياط يزود جهات إيرانية بمعلومات أمنية حساسة
برشامة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات قوية.. تفاصيل
كيفية صلاة العيد لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح
لرستان الإيرانية تتعرض لسلسلة غارات مكثفة ومقـ.تل 12 شخصا وإصابة 116
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
جوتيريش: طرفا الحرب الإيرانية ارتكبا جرائم حرب .. والحل في يد الولايات المتحدة
المحافظ يزور مستشفى دمياط العام لتهنئة أسرة المستشفى والمرضى
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عيد الفطر 2026.. السبت موعد الاحتفال في هذه الدول| ايه الحكاية

أمينة الدسوقي

تشهد الساحة الإسلامية هذا العام تباينا لافتا في أول أيام عيد الفطر لعام 2026، في ظل اختلاف طرق إثبات دخول شهر شوال بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، ما أدى إلى إعلان مواعيد متعددة للاحتفال بالعيد في عدد من الدول.

السبت أول أيام العيد في بروناي وسنغافورة

أعلنت سلطنة بروناي رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن يوم السبت 21 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر في البلاد. 

وجاء القرار عقب تحري الهلال مساء الخميس، حيث تعذرت رؤيته، ما استدعى استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا.

وفي السياق ذاته، اعتمدت سنغافورة يوم السبت موعدًا لعيد الفطر، لكنها لا تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال، بل تستند إلى الحسابات الفلكية المسبقة التي تحدد إمكانية رؤية الهلال وفق معايير علمية دقيقة، وهو النهج الذي تتبعه بشكل ثابت في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

الخميس عيدا في ثلاث دول رغم الجدل الفلكي

في المقابل، كان أول ايام عيد الفطر أمس الخميس في كل من مالي والنيجر وأفغانستان استنادًا إلى شهادات محلية برؤية الهلال.

ففي مالي، أكدت وزارة الشؤون الدينية قبول شهادات من عدة مناطق، رغم أن المعطيات الفلكية أشارت إلى غروب القمر قبل الشمس بنحو 20 دقيقة، وعدم حدوث الاقتران بعد.

وسارت النيجر على النهج ذاته، معلنة ثبوت رؤية الهلال رغم معطيات فلكية مماثلة، تضمنت غروب القمر قبل الشمس بنحو 22 دقيقة.

أما في أفغانستان، فقد أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية الهلال اعتمادًا على شهادات عدد كبير من الشهود، لتقر بأن الخميس هو أول أيام العيد.

الجمعة موعد العيد في غالبية الدول

على الجانب الآخر، أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية أن اليوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر، من بينها الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب عدد كبير من الدول في آسيا وإفريقيا.

وتضم قائمة الدول التي اعتمدت الجمعة عيدا: الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الكويت، تركيا، المالديف، لبنان، فلسطين، اليمن، العراق، السودان، جيبوتي، الصومال، أوغندا، نيجيريا، تشاد، غامبيا، غينيا، بنين، السنغال، والكاميرون.

اختلاف قد يتكرر سنويا

يعكس هذا التباين السنوي في تحديد موعد عيد الفطر استمرار الاختلاف بين الدول في اعتماد طرق إثبات دخول الشهر الهجري، بين الرؤية البصرية التقليدية والحسابات الفلكية الحديثة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباين مواعيد الأعياد بين الدول الإسلامية.

ورغم ذلك، يظل عيد الفطر مناسبة جامعة للمسلمين حول العالم، تتجاوز اختلاف التوقيت، وتوحدهم في مظاهر الفرح والاحتفال.

مواعيد عيد الفطر عيد الفطر 2026 عيد الفطر السبت أول أيام العيد الحسابات الفلكية رؤية الهلال أول أيام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

كعك العيد

الصحة» تقدم نصائح هامة وبدائل صحية لتناول كعك العيد

توزيع كعك العيد

كل عام وأنتم بخير تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين توزع كعك العيد | صور

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد