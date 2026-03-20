عيد الفطر 2026.. السبت موعد الاحتفال في هذه الدول| ايه الحكاية

تشهد الساحة الإسلامية هذا العام تباينا لافتا في أول أيام عيد الفطر لعام 2026، في ظل اختلاف طرق إثبات دخول شهر شوال بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، ما أدى إلى إعلان مواعيد متعددة للاحتفال بالعيد في عدد من الدول.

السبت أول أيام العيد في بروناي وسنغافورة

أعلنت سلطنة بروناي رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن يوم السبت 21 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وجاء القرار عقب تحري الهلال مساء الخميس، حيث تعذرت رؤيته، ما استدعى استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا.

وفي السياق ذاته، اعتمدت سنغافورة يوم السبت موعدًا لعيد الفطر، لكنها لا تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال، بل تستند إلى الحسابات الفلكية المسبقة التي تحدد إمكانية رؤية الهلال وفق معايير علمية دقيقة، وهو النهج الذي تتبعه بشكل ثابت في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

الخميس عيدا في ثلاث دول رغم الجدل الفلكي

في المقابل، كان أول ايام عيد الفطر أمس الخميس في كل من مالي والنيجر وأفغانستان استنادًا إلى شهادات محلية برؤية الهلال.

ففي مالي، أكدت وزارة الشؤون الدينية قبول شهادات من عدة مناطق، رغم أن المعطيات الفلكية أشارت إلى غروب القمر قبل الشمس بنحو 20 دقيقة، وعدم حدوث الاقتران بعد.

وسارت النيجر على النهج ذاته، معلنة ثبوت رؤية الهلال رغم معطيات فلكية مماثلة، تضمنت غروب القمر قبل الشمس بنحو 22 دقيقة.

أما في أفغانستان، فقد أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية الهلال اعتمادًا على شهادات عدد كبير من الشهود، لتقر بأن الخميس هو أول أيام العيد.

الجمعة موعد العيد في غالبية الدول

على الجانب الآخر، أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية أن اليوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر، من بينها الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب عدد كبير من الدول في آسيا وإفريقيا.

وتضم قائمة الدول التي اعتمدت الجمعة عيدا: الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الكويت، تركيا، المالديف، لبنان، فلسطين، اليمن، العراق، السودان، جيبوتي، الصومال، أوغندا، نيجيريا، تشاد، غامبيا، غينيا، بنين، السنغال، والكاميرون.

اختلاف قد يتكرر سنويا

يعكس هذا التباين السنوي في تحديد موعد عيد الفطر استمرار الاختلاف بين الدول في اعتماد طرق إثبات دخول الشهر الهجري، بين الرؤية البصرية التقليدية والحسابات الفلكية الحديثة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباين مواعيد الأعياد بين الدول الإسلامية.

ورغم ذلك، يظل عيد الفطر مناسبة جامعة للمسلمين حول العالم، تتجاوز اختلاف التوقيت، وتوحدهم في مظاهر الفرح والاحتفال.