بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أرزاق في الدنيا
غير مستقر.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة طقس أول وثاني أيام العيد
خلال صلاة العيد.. احتجاجات في أكبر مسجد بأستراليا ضد دعم الحكومة لإسرائيل
كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي
بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: الانشغال بالجهل والخصومات يعطل مسيرة النجاح
هجمات بمسيرات تستهدف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت وتشعل حريقا
الفسيخ ليس للجميع.. 7 حالات ممنوعة تماما
استعدادا لإجازة عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة
كم وصل سعر الدولار في البنوك بأول أيام عيد الفطر..تفاصيل
حكم استخدام الألعاب النارية والمفرقعات فرحا بالعيد.. الأزهر يجيب
غارة إسرائيلية على طهران تزامنا مع عيد رأس السنة الفارسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بهجة العيد تملأ ساحة الشبان المسلمين بسوهاج.. آلاف المصلين يحتفلون بالشكولاتة والبالونات

صلاة عيد الفطر بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت ساحة ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج، أجواءً احتفالية مبهجة تزامنًا مع أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف الأعمار منذ الساعات الأولى من الصباح، في مشهد يعكس روح الفرحة والتآلف التي تميز هذه المناسبة المباركة.

وامتلأت الساحة بالمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد في أجواء روحانية مميزة، مرددين تكبيرات العيد التي صدحت في الأرجاء، لتضفي حالة من السكينة والبهجة على المكان، وسط تنظيم ملحوظ لتيسير دخول وخروج المواطنين.

صلاة عيد الفطر بسوهاج

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال على أداء الصلاة فقط، بل تحولت الساحة إلى لوحة مفعمة بالحياة، حيث انتشرت البالونات الملونة بأشكالها الجذابة بين أيدي الأطفال، الذين ارتسمت على وجوههم ملامح السعادة والفرح، بينما حرص عدد من الشباب على توزيع الشوكولاتة والحلوى على الحضور، في لفتة إنسانية أدخلت البهجة إلى قلوب الجميع.

كما تزينت الساحة بالألوان الزاهية، سواء من خلال ملابس الأطفال الجديدة أو الزينة التي أحضرها البعض، ما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا، وجعل من المكان كرنفالًا شعبيًا يعكس بساطة وجمال العيد في الشارع المصري السوهاجي.

وشهدت الساحة تواجدًا لافتًا للأسر التي جاءت بصحبة أطفالها، حيث التقطوا الصور التذكارية لتوثيق تلك اللحظات السعيدة، وسط أجواء من الألفة والمحبة بين الجميع، دون تفرقة، في مشهد يجسد معاني الترابط الاجتماعي.

وأكد عدد من المواطنين، أن صلاة العيد في الساحات المفتوحة لها طابع خاص، حيث تمنحهم شعورًا مختلفًا بالفرحة والراحة، خاصة مع التجمعات الكبيرة وتبادل التهاني بين الأهالي، مشيرين إلى أن هذه الأجواء تعيد إليهم ذكريات الطفولة وتزيد من قيمة العيد لديهم.

ويُعد ميدان الشبان المسلمين بسوهاج من أبرز الساحات التي تشهد إقبالًا كبيرًا كل عام، نظرًا لموقعه المتميز واتساعه، ما يجعله قبلة لآلاف المصلين الذين يحرصون على التواجد فيه للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج عيد الفطر صلاة عيد الفطر صلاة العيد بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

الأهلي

5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

ترشيحاتنا

خطبة العيد

خطبة العيد بالمسجد الحرام: العيد فسحة للنفوس ومساحة للراحة المباحة لتجديد نشاط الإنسان

خطبة العيد

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: العفو من خصال النبلاء.. وعباد الرحمن يتصفون بالحلم والإعراض عن الجاهلين

من صلى العيد

من صلى العيد هل يؤدي صلاة الجمعة أم تسقط عنه؟.. الإفتاء تحسم

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد