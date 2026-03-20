بهجة العيد تملأ ساحة الشبان المسلمين بسوهاج.. آلاف المصلين يحتفلون بالشكولاتة والبالونات

شهدت ساحة ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج، أجواءً احتفالية مبهجة تزامنًا مع أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف الأعمار منذ الساعات الأولى من الصباح، في مشهد يعكس روح الفرحة والتآلف التي تميز هذه المناسبة المباركة.

وامتلأت الساحة بالمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد في أجواء روحانية مميزة، مرددين تكبيرات العيد التي صدحت في الأرجاء، لتضفي حالة من السكينة والبهجة على المكان، وسط تنظيم ملحوظ لتيسير دخول وخروج المواطنين.

صلاة عيد الفطر بسوهاج

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال على أداء الصلاة فقط، بل تحولت الساحة إلى لوحة مفعمة بالحياة، حيث انتشرت البالونات الملونة بأشكالها الجذابة بين أيدي الأطفال، الذين ارتسمت على وجوههم ملامح السعادة والفرح، بينما حرص عدد من الشباب على توزيع الشوكولاتة والحلوى على الحضور، في لفتة إنسانية أدخلت البهجة إلى قلوب الجميع.

كما تزينت الساحة بالألوان الزاهية، سواء من خلال ملابس الأطفال الجديدة أو الزينة التي أحضرها البعض، ما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا، وجعل من المكان كرنفالًا شعبيًا يعكس بساطة وجمال العيد في الشارع المصري السوهاجي.

وشهدت الساحة تواجدًا لافتًا للأسر التي جاءت بصحبة أطفالها، حيث التقطوا الصور التذكارية لتوثيق تلك اللحظات السعيدة، وسط أجواء من الألفة والمحبة بين الجميع، دون تفرقة، في مشهد يجسد معاني الترابط الاجتماعي.

وأكد عدد من المواطنين، أن صلاة العيد في الساحات المفتوحة لها طابع خاص، حيث تمنحهم شعورًا مختلفًا بالفرحة والراحة، خاصة مع التجمعات الكبيرة وتبادل التهاني بين الأهالي، مشيرين إلى أن هذه الأجواء تعيد إليهم ذكريات الطفولة وتزيد من قيمة العيد لديهم.

ويُعد ميدان الشبان المسلمين بسوهاج من أبرز الساحات التي تشهد إقبالًا كبيرًا كل عام، نظرًا لموقعه المتميز واتساعه، ما يجعله قبلة لآلاف المصلين الذين يحرصون على التواجد فيه للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.