إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

ثابت عند 7914 جنيها.. عيار 24 في ثالث أيام عيد الفطر

محمد يحيي

ثبت سعر أغلى أعيرة الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك في أول تعاملات له صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو اليوم الأحد الموافق 22-3-2026.

وسجل آخر تحديث لـ  سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

وأظهر سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير على مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

و انخفض سعر الذهب أمس رغم الاحتفال بعيد الأم؛ ليفقد 175جنيهًا  على الأقل في تداولات أمس.

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  6925 جنيهات في محلات الصاغة.

 وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو  22 نحو 7254 جنيهًأ للشراء و 7202 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6925 جنيهات للشراء و 6875 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيهات للشراء و 5892 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4495 دولارات للشراء و 4493 دولارات للبيع.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 10%، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011، في ظل ارتفاع الدولار بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط، مما أثار المخاوف بشأن زيادة أسعار النفط والتضخم ورفع أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنحو 3 دولارات ليصل إلى 4497.87 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

 كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4574.90 دولار للأونصة، متراجعة عن مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من اليوم. وبذلك يختتم الذهب أسبوعه بانخفاض يقارب 9.6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ سبتمبر 2011.

