إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بنجع حمادى

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بميدان الأوقاف بنجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بميدان الأوقاف بنجع حمادى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وإيداعهم مركز شرطة نجع حمادى.

وتبين إصابة ٣ أشخاص خلال المشاجرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



