جولات ميدانية بمستشفيات الجامعية بالمنصورة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تفقد الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، اليوم الأحد عددا من المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة توافر الإمكانات اللازمة لخدمة المرضى والمترددين خلال فترة الإجازة.

وشملت الجولة تفقد استقبال مستشفى الأطفال الجامعي، حيث تابع آليات تعامل الأطقم الطبية مع الحالات المترددة، كما شملت المرور على استقبال مستشفى الباطنة التخصصي، حيث أشاد بانتظام العمل، وحسن التنظيم، والمستوى المتميز للأطقم الطبية والهيئة المعاونة، وجاهزية الفرق الطبية للتدخل الفوري.

كما تفقد استقبال طوارئ مركز طب وجراحة العيون، واطمأن على توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

ووجّه المدير التنفيذي الشكر للأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات والمراكز الطبية التي شملتها الزيارة، تقديرًا لما يبذلونه من جهود متواصلة في خدمة المرضى، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وانتظام العمل وفق الجداول المقررة، مع متابعة الموقف بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة طوال فترة الإجازة.