اقتصاد

تراجع 17%.. شركات التأمين تدفع لعملائها 4.2 مليار جنيه تعويضات في ديسمبر الماضي

علياء فوزى

تراجعت قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لعملائها بنسبة 17.3% خلال شهر ديسمبر 2025. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه "صدى البلد"، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بنمو  17.3%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1,973مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة  2.7 مليار جنيه بانخفاض 27.1% خلال نفس شهر من العام 2024.
 

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 6.3 %، لتسجل 2,276 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025، مقارنة 2.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات نشاط التأمين التجاري

هبطت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025 مقابل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر في 2024، بتراجع سنوي 9.8%.

تعويضات نشاط التأمين التكافل

فيما انخفضت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 50%، لتسجل 470.1 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بـ 947.3 مليون جنيه في ديسمبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات خلال العام الماضي

دفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 44.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو  43.9%.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.

