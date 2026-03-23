سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت RB سعرها 600 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي أكسنت RB موديل 2012

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت RB موديل 2012، وتنتمي أكسنت RB لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2012 الخارجية

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي أكسنت RB موديل 2012

تحصل سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 الداخلية

يوجد داخل مقصورة سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2012

يصل سعر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .