حماة الوطن يرحب بالجهود المصرية لاحتواء الصراع في المنطقة

يثمن حزب حماة الوطن، الجهود المصرية بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في المنطقة، واحتواء الأزمة الأخيرة، بهدف عودة الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويؤكد الحزب، أن هذه التحركات والاتصالات المستمرة بين كافة الأطراف المعنية، تلقى قبولا وترحيبا من الجميع، ومن المتوقع أن تؤتي ثمارها في الحد من أعمال العنف والصراع.

وفي هذا الصدد، يجدد حماة الوطن، دعمه لتلك المساعي الرامية لإحلال السلام في المنطقة، وكذلك رفض كافة أشكال الاعتداء على الأشقاء في دول الخليج العربي.

ويشير الحزب، إلى أن التفاوض والحوار هما السبيل لتجاوز الأزمات، من أجل الأمن والأمان، والحفاظ على مقدرات الشعوب.