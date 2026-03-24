أخبار أسوان.. إزالة للتعديات وجهود تموينية و1000 سائح أجنبي يزورون الحديقة النباتية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 23/3/2026 أحداث متنوعة .

فقد كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإستكمال سلسلة الضربات المتتالية الحاسمة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال.

وقد أسفرت الجهود عن إزالة 50 حالة تعد بمساحة 14 ألف و600 م2 بمنطقة خلف المسلة ، من بينها 38 حالة تم تنفيذ الإزالة الفورية لها ، و12 حالة تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية .

أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأن هذه الحملات تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، حيث نجحت جهود الأجهزة التموينية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى تنظيم حملات متتالية خلال فترة أجازة عيد الفطر ، وأسفرت عن تحرير 85 محضرا متنوعا فى مجال الأسواق والمخابز البلدية .

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28.

واسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 9020 م2 بمدن دراو وكوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية والسباعية وذلك خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

توافد العديد من المواطنين والأفواج السياحية على الحديقة النباتية بأسوان خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث وصل إجمالى عدد الزائرين نحو 4 ألاف زائر من المصريين والأجانب .

فقد سجلت الحديقة النباتية زيارة حوالى 3 ألاف زائر مصرى، حرصوا على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وقضاء أوقات ترفيهية مميزة وسط المساحات الخضراء والنباتات النادرة.

كما استقبلت الحديقة نحو 1000 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات مما يعكس انتعاش الحركة السياحية بأسوان خلال فترة الإجازة .



