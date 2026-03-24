وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية ..قدم الآن عبر هذا الرابط
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ على أحد المباني
بالأرقام.. هدافو مواجهات مصر والسعودية قبل اللقاء الودي المرتقب
12 قرارا وزاريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد
كوثر محمود تشكر أطقم التمريض وتؤكد: حاضرون على مدار الساعة لخدمة المرضى
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ
تاريخ مواجهات مصر والسعودية قبل لقاء الاستعداد لكأس العالم
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر
الداخلية البحرينية: إخماد حريق في منشأة تابعة لإحدى الشركات جراء هجمات إيرانية
صحف عبرية: خامنئي وافق على التفاوض مع أمريكا.. وترامب: لدينا 15 نقطة اتفاق مع إيران
التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة بموقعها وتعلن مواعيد حلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زيارة علمية لطلاب صيدلة أسيوط إلى صيدليات مستشفيات شفاء الأورمان

زيارة علمية لطلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط إلى صيدليات مستشفيات شفاء الأورمان للتعرف على منظومة العمل الصيدلي الحديثة
زيارة علمية لطلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط إلى صيدليات مستشفيات شفاء الأورمان للتعرف على منظومة العمل الصيدلي الحديثة
شمس يونس

استقبلت صيدليات مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر مجموعة من طلبة كلية الصيدلة بجامعة جامعة أسيوط في زيارة علمية تعريفية، بهدف التعرف على منظومة العمل الصيدلي داخل المستشفى، ودور الصيدلي كجزء أساسي من الفريق الطبي المعالج لمرضى الأورام.

وشملت الزيارة جولة داخل أقسام الصيدليات بالمستشفى، حيث تعرّف الطلبة على آليات العمل الصيدلي المتكامل، والمهام المختلفة التي يقوم بها فريق الصيدلة يوميًا لضمان تقديم أفضل رعاية دوائية آمنة لمرضى الأورام، وذلك في إطار حرص المستشفى على دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات مع طلاب الكليات الطبية.

وخلال الجولة، استمع الطلبة إلى شرح تفصيلي حول رحلة الدواء داخل المستشفى وفق أحدث الإرشادات الدولية في إدارة الدواء، بدايةً من قيام الطبيب بطلب الدواء للمريض، مرورًا بالمراجعة الصيدلية الدقيقة لضمان أمان وملاءمة العلاج، ثم مراحل التحضير والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية، وصولًا إلى عملية صرف الدواء والمتابعة الدوائية للمريض ضمن منظومة علاجية متكاملة.

كما تضمنت الزيارة عرضًا عمليًا لكيفية استخدام نظام إدارة الدواء الإلكتروني (HIS)، ودوره في تنظيم العمل داخل الصيدليات وتقليل احتمالات الأخطاء الدوائية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور محمد عطية، نائب المدير التنفيذي لبرنامج إدارة الدواء وقسم علاج اليوم الواحد بمستشفيات شفاء الأورمان، إن استقبال طلبة كلية الصيدلة في زيارات علمية يأتي في إطار حرص المستشفى على دعم التعليم الصيدلي العملي، وتعريف الطلاب بدور الصيدلي كعضو أساسي في الفريق الطبي لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، مؤكدًا أن نقل الخبرات للأجيال الجديدة يسهم في إعداد كوادر صيدلانية قادرة على تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتحرص مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر على استقبال طلاب الكليات الطبية المختلفة في زيارات تعليمية وتدريبية، إيمانًا بأهمية نقل الخبرات العملية للأجيال الجديدة من الصيادلة والأطباء، والمساهمة في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

