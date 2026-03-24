مميزات ثورية.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفاته

تستعد شركة ريدمي لتوسيع تشكيلة هواتف نوت 15 ، ويبدو أن الإضافة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على البساطة والسعر المناسب. وقد أكدت الشركة أن هاتف ريدمي نوت 15 إس إي سيُطرح في الأسواق في 2 أبريل 2026، لينضم إلى سلسلة هواتف نوت 15 المتوفرة حاليًا في الأسواق فقد جاء الإعلان عبر حساب Redmi India X، و لم يتطرق الإعلان التشويقي إلى تفاصيل محددة،

هاتف Redmi Note 15 5G

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Note 15 5G مزود بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.77 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث ، ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5520 مللي أمبير وشحن بقوة 45 واط.

ومن المتوقع أن يُعرض هاتف Note 15 5G بنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت حاليًا بسعر 21,499 روبية لذا قد يصل سعر نسخة SE إلى حوالي 20,000 روبية هندية أو حتى أقل بقليل ويعد هذا سعر تنافسي خاصةً للمشترين الذين يرغبون في هاتف موثوق للاستخدام اليومي دون إنفاق مبالغ طائلة.

على الجانب الآخر يعد هناك احتمال أكبر أن تتخلى شركة ريدمي عن تضمين الشاحن في العلبة مرة أخرى ويعد هذا ليس مثاليًا إلا أنه مع اقتراب موعد الإطلاق، من المتوقع الكشف عن التفاصيل الكاملة قريبًا وموعد إطلاقه ليصبح هاتف نوت 15 إس إي من بين الخيارات الموصى بها بقوة في فئته السعرية.