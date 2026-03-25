قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

إبراهيم القادري

تحتوي السيارات علي الكثير من المكونات التي يجب الاهتمام بها، ومن اجل تقليل استهلاك البنزين، يجب الحافظ على ضغط إطارات صحيح، بالاضافة إلي قيادة السيارة برفق مع تجنب التسارع المفاجئ، واستخدم مثبت السرعة.

يجب صيانة السيارة بشكل دوري، ويجب تقليل الأحمال الزائدة، وإيقاف المحرك أثناء التوقف الطويل. هذه الإجراءات ترفع كفاءة الوقود وتوفر في ميزانيتك.

القيادة بسرعة معتدلة

تجنب السرعات العالية الأعلى من 80-90 كم/ساعة لان ذلك يستهلك وقود أكثر، ويجب التسارع حتي سرعة 20 كم/ساعة خلال مدة لا تقل عن 5 ثواني للحفاظ علي استهلاك الوقود .

ضبط ضغط الإطارات

الإطارات المنخفضة في الضغط تزيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، وتعبئتها بشكل صحيح تزيد الأمان والكفاءة.

الصيانة الدورية

تغيير فلتر الهواء وشمعات الاحتراق بانتظام لان ذلك يضمن احتراق كامل، وهذا يمنع هدر الوقود.

استخدام التكييف بذكاء

قلل استخدام التكييف في الزحام، لان ذلك يرفع استهلاك الوقود بنحو 20%، بينما يكون تأثيره أقل على الطرق السريعة.

تقليل الوزن الزائد

تخلص من أي أغراض غير ضرورية في الحقيبة الخلفية لتخفيف الحمل على المحرك.

توقع حركة المرور

حافظ على مسافة أمان لتجنب التوقف المتكرر والفرملة المفاجئة، مما يحافظ على السرعة ثابتة.

إيقاف المحرك

أطفئ المحرك عند التوقف لأكثر من دقيقة لان ذلك يساهم في زيادة استهلاك السيارة للوقود .

وجدير بالذكر ان تطبيق هذه النصائح يضمن لك توفير ملحوظ في فاتورة الوقود، ويحافظ علي أجزاء السيارة المختلفة .

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
