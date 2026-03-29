محاكمة الطالب بإنهاء حياة سائق توك توك حرقا.. الاثنين

تستمع محكمة جنايات الزقازيق، الاثنين المقبل 30 مارس 2026، لشهادة الخبير الكيميائى والطبيبة الشرعية وعامل المشرحة بمستشفى ههيا المركزي ورئيس المباحث فى محاكمة الطالب المتهم بقتل سائق توك توك حرقا بسبب خلافات بينهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر محمد شومان ووائل عبدالمنعم.

تعود أحداث القضية رقم 10290 لسنة 2025 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1751 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد .ع"، 19 عاما، طالب، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "أحمد ال ع أ" سائق توك توك، بعدما أضرم النيران فيه ليفارق الحياة جراء إصاباته.

كشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأحضر زجاجة بها مادة الجازولين المعجلة للاشتعال، وانتظر المجني عليه وحال مروره بالدراجة الآلية قيادته استوقفه واستقل معه الدراجة جالسا بالمقعد الخلفي وسكب المادة المعجلة للاشتعال فأودت بحياته.