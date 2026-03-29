تستهدف 5 آلاف مواطن بقنا..قوافل طبية مجانية بمركزي نقادة وقفط برعاية مجلس الوزراء

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تنظيم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من القوافل الطبية المتخصصة خلال الفترة من 6 وحتى 9 أبريل المقبل بمركزي نقادة وقفط، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

وأكد محافظ قنا، بأن القافلة تستهدف الكشف وإجراء العمليات وصرف العلاج لقرابة 5 آلاف مواطن، حيث تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والمعدات والأجهزة اللازمة للقافلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الأولى ستكون في مركز نقادة يوم الإثنين 6 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة متخصصة في الرمد، والقافلة الثانية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة تشمل تخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل ستمتد إلى مركز قفط، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة تشمل تخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والقافلة الرابعة ستكون يوم الخميس 9 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة متخصصة في الرمد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.







