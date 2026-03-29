تريزيجيه يواصل التألق ويصل إلى 213 مساهمة تهديفية في مسيرته

واصل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه تألقه في الملاعب، بعدما رفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة.

وبدأ تريزيجيه رحلته مع الأهلي، حيث ساهم في 37 هدفًا، سجل خلالها 23 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة. كما كان له دور بارز مع منتخب مصر، بمجموع 45 مساهمة تهديفية، سجل 23 هدفًا وصنع 22 آخرين.

وخلال تجربته الاحترافية في أوروبا، خاض عدة محطات، أبرزها أندرلخت، حيث صنع هدفًا وحيدًا، ثم تألق مع موسكرون بـ12 مساهمة (7 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

وشهدت فترته مع قاسم باشا واحدة من أبرز محطاته، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 18، بإجمالي 43 مساهمة، قبل أن يخوض تجربة في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، ساهم خلالها في 13 هدفًا.

كما لعب بقميص باشاك شهير وحقق 10 مساهمات، ثم واصل تألقه مع طرابزون سبور بإجمالي 41 مساهمة تهديفية، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16.

وفي محطته الأخيرة مع الريان، أضاف 11 مساهمة جديدة، بواقع 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويعكس هذا الرقم المميز الاستمرارية الكبيرة التي يتمتع بها تريزيجيه، وقدرته على ترك بصمة واضحة في مختلف الدوريات التي خاضها، سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب الوطني.