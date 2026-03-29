استجابة فورية لشكاوى المواطنين .. صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمدينة سفاجا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس المدينة، بشأن سرعة الاستجابة للشكاوى، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بعدد من المناطق الحيوية.



نفذت الوحدة المحلية، ممثلة في قسم الكهرباء، استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين بشأن وضع عمود إنارة مجاور لسور إحدى محطات الوقود بالشارع الرئيسي بمنطقة الأشغال العسكرية.

وعملت الفرق الفنية على تعديل وضع العمود بما يحقق أعلى درجات السلامة العامة، ويحد من المخاطر المحتملة.

كما شملت الأعمال رفع عمود إنارة بالجزيرة الوسطى، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.



وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية أن "الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة المحلية، وحرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين".

وأضاف أن "أعمال الصيانة مستمرة بشكل دوري، مع متابعة دقيقة لمنظومة الإنارة والتعامل الفوري مع أي أعطال".



تأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة منظومة الإنارة العامة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة المرورية والأمن العام.



وتواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا جهودها في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يدعم تحسين جودة الحياة، ويعزز من مستوى الأمان والسيولة المرورية داخل المدينة.