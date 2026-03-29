قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بمدينة القصير لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء

ابراهيم جادالله

قاد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للمحال العامة.


شاركت في الحملة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القصير، إلى جانب سكرتير المدينة ومسؤولي الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، حيث تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق المحددة.

وركزت الحملة على ضبط المخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

كما تضمنت الحملة متابعة إطفاء الإضاءة الخارجية والواجهات الإعلانية للمحال، ضمن جهود ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب متابعة تخفيض إنارة الشوارع والطرق العامة بما يحقق التوازن بين تقليل الاستهلاك والحفاظ على السلامة العامة.


وأكد اللواء أحمد صقر أن "الالتزام بقرارات مجلس الوزراء واجب على الجميع، ولا تهاون مع أي مخالفات"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان تحقيق الانضباط العام".
وأضاف أن "جهود ترشيد الكهرباء تأتي في إطار خطة الدولة لإدارة الموارد بكفاءة، دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين".


تأتي هذه الحملة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب تنظيم عمل المحال العامة بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المدن وتحسين جودة الخدمات.


وتواصل الوحدة المحلية لمدينة القصير تنفيذ حملاتها الرقابية بشكل دوري، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المحددة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط العام داخل المدينة.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر مجلس الوزراء شرطة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

