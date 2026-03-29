حملة مكبرة بمدينة القصير لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء

قاد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للمحال العامة.



شاركت في الحملة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القصير، إلى جانب سكرتير المدينة ومسؤولي الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، حيث تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق المحددة.

وركزت الحملة على ضبط المخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

كما تضمنت الحملة متابعة إطفاء الإضاءة الخارجية والواجهات الإعلانية للمحال، ضمن جهود ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب متابعة تخفيض إنارة الشوارع والطرق العامة بما يحقق التوازن بين تقليل الاستهلاك والحفاظ على السلامة العامة.



وأكد اللواء أحمد صقر أن "الالتزام بقرارات مجلس الوزراء واجب على الجميع، ولا تهاون مع أي مخالفات"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان تحقيق الانضباط العام".

وأضاف أن "جهود ترشيد الكهرباء تأتي في إطار خطة الدولة لإدارة الموارد بكفاءة، دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين".



تأتي هذه الحملة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب تنظيم عمل المحال العامة بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المدن وتحسين جودة الخدمات.



وتواصل الوحدة المحلية لمدينة القصير تنفيذ حملاتها الرقابية بشكل دوري، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المحددة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط العام داخل المدينة.