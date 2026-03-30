إشادة بإدارة إنبي: أقل ميزانية وأداء مميز تحت قيادة حمزة الجمل

أشاد الإعلامي أحمد ياسر بإدارة نادي إنبي، في ظل النتائج والأداء اللافت الذي يقدمه الفريق رغم محدودية الإمكانيات المالية مقارنة بغيره من الأندية.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أفضل رئيس نادي مصري حتى الأن، أقل فلوس بتدفع وأعلى كواليتي بيتقدم بقيادة كابتن حمزه الجمل مدير فني مصري عادي”.



وحقق فريق إنبي الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وسجل أهداف إنبي كل من أحمد كالوشا، ومحمد شريف حتحوت، وحامد عبدالله، وعلي محمود في الدقائق 11 و14 و36 و64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل إنبي للدور نصف النهائي بعد الفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-1.

تشكيل إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

حراسة المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: أحمد كلوشا - هشام عادل- أحمد صبيحة

خط الوسط: أحمد العجوز - على محمود - زياد كمال

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد حتجوت - اقطاى عبد الله