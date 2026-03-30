الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة القصير يعقد اللقاء الدوري مع المواطنين لبحث مطالبهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير،، اللقاء الدوري مع المواطنين، بمقر الوحدة المحلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

جاء اللقاء بحضور سكرتير المدينة عابدين سعيد، وعدد من مديري الإدارات المختصة، حيث استمع رئيس المدينة إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على عقود رسمية بدلاً من حق الانتفاع، وتوصيل التيار الكهربائي لقطعة أرض بالمنطقة الحرفية، إلى جانب عرض حصر قطعة أرض بمنطقة الأمل، وتقنين أوضاع بعض المنازل بقرية الحمراوين.

ووجّه رئيس المدينة ، كافة الإدارات المختصة بدراسة كافة الطلبات المقدمة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها في إطار القوانين واللوائح المنظمة، مع إعداد المذكرات اللازمة لعرضها على محافظ البحر الأحمر لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد اللواء أحمد صقر أن "التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية في العمل التنفيذي، ويهدف إلى الوقوف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري".
وشدد على "ضرورة تسهيل الإجراءات وتكثيف الجهود للانتهاء من معاملات المواطنين في أسرع وقت ممكن".

تأتي اللقاءات الدورية التي تعقدها الوحدات المحلية ضمن توجه الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاستماع المباشر لاحتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وأوضح رئيس مدينة القصير، في ختام اللقاء أنه يواصل متابعة مختلف القطاعات الخدمية من خلال جولات ميدانية يومية، تنفيذًا لخطة الوحدة المحلية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

