رئيس حي جنوب الغردقة يضبط 10 حالات إشغال مخالفة بالممشى السياحي خلال جولة مسائية

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية بالممشى السياحي، أسفرت عن ضبط ورفع 10 حالات إشغال مخالفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



شملت الجولة، التي تمت بحضور سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية، تفقد الحالة العامة بالممشى السياحي، حيث تم رصد عدد من المخالفات الناتجة عن تجاوز بعض المحال التجارية والكافتيريات للمساحات المخصصة لهم.

وأوضح رئيس الحي أن بعض أصحاب الأنشطة قاموا بافتراش واجهات المحال والكافتيريات بالمنتجات والكراسي، بما يخالف التراخيص الصادرة، ما استدعى التدخل الفوري ورفع كافة الإشغالات المخالفة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن بعض المخالفات الأخرى التي تم رصدها خلال الحملة.



وأكد اللواء أحمد جبر أن "الحملات تستهدف الحفاظ على الشكل الحضاري للممشى السياحي، باعتباره واجهة سياحية مهمة للمدينة".

وشدد على "ضرورة التزام أصحاب المحال بالمساحات القانونية المحددة طبقًا لتراخيص الإشغال، تجنبًا للمساءلة القانونية".



تأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لتطوير المناطق السياحية، وعلى رأسها الممشى السياحي بالغردقة، الذي يمثل أحد أبرز المقاصد السياحية، ما يتطلب الحفاظ على مظهره الحضاري وتنظيم الأنشطة داخله.



وأشار رئيس الحي إلى استمرار الحملات الميدانية على مدار الساعة، خاصة في مناطق التطوير، لضمان الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها كوجهة سياحية عالمية.