مقتل طالب طعنًا على يد صديقه بشارع المدارس بإيتاي البارود

شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، جريمة قتل، راح ضحيتها طالب إثر وقوع مشاجرة بمنطقة شارع المدارس نتيجة تعرضه لاعتداء بآلة حادة من قبل صديقه عقب نشوب مشاجرة بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع مشاجرة في شارع المدارس بنطاق ذات المركز، ووجود متوفي جراء الحادث وبالانتقال والفحص، تبين مصرع محمد.ك.ع.ا، 17 عاما مقيم مدينة إيتاي البارود.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مركبها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه في الدراسة نظرا لوجود خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، طعنه على إثرها بآلة حادة كانت بحوزة المتهم وتمكن ضباط مباحث مركز إيتاي البارود من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.



وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.