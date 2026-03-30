سقوط المتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بسلاح أبيض على أحد المارة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من عامل "مصاب بجروح قطعية وكسور متفرقة" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتضرره من عامل “له معلومات جنائية” لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى “سلاح أبيض”، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة تعدى الشاكى عليه بالضرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

