القومي للمرأة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع» بمصر للعلوم والتكنولوجيا

شاركت الدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس القومي للمرأة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس في فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر «الجامعات والمجتمع» الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار «نحو نموذج وطني لجامعات فاعلة وتنمية مستدامة»،.

وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية «التعليم الجامعي كأداة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي» أكدت الدكتورة أماني عصفور ، على أن الشراكات التي عقدها المجلس مع الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأسهمت بشكل واضح في دعم تمكين المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي، موضحة أن المجلس بدأ منذ عام 2015 في إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، لتكون آلية داعمة لحماية الطالبات وتعزيز دور المرأة في مواقع القيادة وبناء قدراتها، و تم إصدار دليل إرشادي ينظم آليات عمل هذه الوحدات لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفة أن المجلس يعمل على دعم هذه الوحدات من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف عضواتها وأعضائها ومنسقي الكليات والطلاب المتطوعين، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية تتناول مختلف قضايا المرأة داخل الجامعات.

كما أشارت الدكتورة أماني عصفور إلى أن هذه الجهود أسفرت عن عدد من النتائج المهمة، من بينها انشاء 52 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، وتوقيع 23 بروتوكول تعاون، وتجهيز عدد 21 وحدة بالاثاث وكافه الادوات التى تدعم دور الوحدة لتقديم الخدمة داخل الجامعات الحكومية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى إصدار عدد من اللوائح الإدارية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل بعض الوحدات ، كما لفتت إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والتوعوية، من بينها تنظيم 50 ورشة عمل لرفع قدرات مديري ومنسقي الوحدات، وتنفيذ 8 معسكرات طلابية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الطلاب المتطوعين من الجنسين بنسبة تقارب 30% منذ إنشاء الوحدات.

وأكدت أن تجربة مصر في إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات حظيت بإشادة من منظمة اليونسكو، حيث اعتُبرت من أفضل الممارسات في المنطقة العربية، كما تم عرض هذه التجربة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، من بينها المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة عام 2024، ومؤتمر منظمة المرأة العربية حول البحوث في مجال تمكين المرأة بالمغرب عام 2025.

واختتمت الدكتورة أماني عصفور تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وجود منسق لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل كل كلية، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات، وتحفيزهم على المشاركة في أنشطة الوحدة، ورصد المشكلات والتعامل معها بشكل سريع وفعال، بما يعزز من دور هذه الوحدات ويحقق تأثيرًا حقيقيًا داخل المجتمع الجامعي.

وشهدت الجلسة مشاركة الأستاذة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف»، والأستاذة الدكتورة محاسن فرغلي رئيسة جامعة مصر الدولية، والدكتورة هالة المنوفى رئيسة جانعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، فيما أدارت الجلسة الأستاذة إنجي بدوي المدير التنفيذي لوحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي والابتكار بقضايا التنمية وأولويات الدولة، إلى جانب دعم الشراكات بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.