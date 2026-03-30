قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع» بمصر للعلوم والتكنولوجيا

أمل مجدى

شاركت الدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس القومي للمرأة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس في فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر «الجامعات والمجتمع» الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار «نحو نموذج وطني لجامعات فاعلة وتنمية مستدامة»،. 

وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية «التعليم الجامعي كأداة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي» أكدت الدكتورة أماني عصفور  ، على  أن الشراكات التي عقدها المجلس مع الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأسهمت بشكل واضح في دعم تمكين المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي، موضحة أن المجلس بدأ منذ عام 2015 في إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، لتكون آلية داعمة لحماية الطالبات وتعزيز دور المرأة في مواقع القيادة وبناء قدراتها، و تم إصدار دليل إرشادي ينظم آليات عمل هذه الوحدات لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفة أن المجلس يعمل على دعم هذه الوحدات من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف عضواتها وأعضائها ومنسقي الكليات والطلاب المتطوعين، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية تتناول مختلف قضايا المرأة داخل الجامعات.

كما أشارت الدكتورة أماني عصفور إلى أن هذه الجهود أسفرت عن عدد من النتائج المهمة، من بينها انشاء 52 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، وتوقيع 23 بروتوكول تعاون، وتجهيز عدد 21 وحدة بالاثاث وكافه الادوات التى تدعم دور الوحدة لتقديم الخدمة داخل الجامعات الحكومية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى إصدار عدد من اللوائح الإدارية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل بعض الوحدات ، كما لفتت إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والتوعوية، من بينها تنظيم 50 ورشة عمل لرفع قدرات مديري ومنسقي الوحدات، وتنفيذ 8 معسكرات طلابية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الطلاب المتطوعين من الجنسين بنسبة تقارب 30% منذ إنشاء الوحدات.

وأكدت أن تجربة مصر في إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات حظيت بإشادة من منظمة اليونسكو، حيث اعتُبرت من أفضل الممارسات في المنطقة العربية، كما تم عرض هذه التجربة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، من بينها المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة عام 2024، ومؤتمر منظمة المرأة العربية حول البحوث في مجال تمكين المرأة بالمغرب عام 2025.

واختتمت الدكتورة أماني عصفور تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وجود منسق لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص داخل كل كلية، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات، وتحفيزهم على المشاركة في أنشطة الوحدة، ورصد المشكلات والتعامل معها بشكل سريع وفعال، بما يعزز من دور هذه الوحدات ويحقق تأثيرًا حقيقيًا داخل المجتمع الجامعي.

وشهدت الجلسة مشاركة الأستاذة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف»، والأستاذة الدكتورة محاسن فرغلي رئيسة جامعة مصر الدولية، والدكتورة هالة المنوفى رئيسة جانعة مصر  للعلوم والتكنولوجيا ، فيما أدارت الجلسة الأستاذة إنجي بدوي المدير التنفيذي لوحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي والابتكار بقضايا التنمية وأولويات الدولة، إلى جانب دعم الشراكات بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

المتهمين

خلافات على بيع سيارة.. القبض على 4 سائقين تشاجروا مع بعضهم بالإسكندرية

الجهاز الفني للمنتخب

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب "إسبانيول"

وزير العدل

وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي لقياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد