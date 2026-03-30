وزير الأوقاف: السفير نبيل فهمي لديه مسيرة حافلة تؤهله لقيادة العمل العربي

تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، لانتخابه أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية، راجيّا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية والقومية.

وأكد الوزير أن السفير نبيل فهمي قامة دبلوماسية رفيعة، وله خبرة واسعة ومسيرة حافلة في العمل الدبلوماسي، بما يؤهله لقيادة العمل العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب رؤية واعية وجهودًا مخلصة لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة الأمين العام الجديد على الاضطلاع بمسئولياته بكفاءة واقتدار، بما يسهم في دعم قضايا الأمة العربية، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو استعادة الحقوق وتعزيز الجهود العربية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.