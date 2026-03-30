وزيرة الثقافة: استعادة الوعي والقيم مشروع وطني لإعادة بناء الشخصية المصرية

أكدت وزيرة الثقافة، جيهان زكي، أن الدور الرئيسي للوزارة يتمحور حول تحقيق العدالة الثقافية وحماية العقل المصري، مشددة على أن بناء الوعي وإحياء منظومة القيم عملية ممتدة تتطلب جهدًا متواصلًا قد يستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات. وأوضحت أن نتائج العمل الثقافي لا يمكن قياسها بالأرقام كغيرها من القطاعات الخدمية، بل تنعكس بشكل مباشر على سلوك الأفراد ووعي المجتمع ومنظومة القيم الإنسانية.

وأشارت إلى أن ما يطرأ أحيانًا من تراجع في بعض السلوكيات داخل المجتمع يرتبط بغياب التأسيس الثقافي والتربوي لفترات طويلة، مؤكدة أن إعادة ترسيخ مفاهيم مثل الاحترام، والذوق العام، وتحمل المسؤولية، إلى جانب قيم “العيب” و”الشكر”، تمثل جزءًا أصيلًا من استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن ملفات التعليم والتاريخ وتعزيز الوعي الوطني تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس راسخة من المعرفة والانتماء والقيم.

