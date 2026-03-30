«سند المواطن» يعود بقوة| عائد مغر وإقبال واسع يعززان الادخار.. وخبير: تخفف الضغط على العملة الأجنبية

تحقيقات وملفات

«سند المواطن» يعود بقوة| عائد مغرٍ وإقبال واسع يعززان الادخار.. وخبير: تخفف الضغط على العملة الأجنبية
ياسمين القصاص

في إطار جهود الدولة لتعزيز أدوات الادخار وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني، تواصل وزارة المالية طرح مبادرات مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة طرح "سند المواطن" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. 

وأوضح أن الإصدار الأول من هذا السند شهد إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تمكن من تحقيق حصيلة متميزة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن  الميزة الأساسية لـ "سند المواطن" هي تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي بالدولار، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وسعر الصرف، وهو أمر مهم في ظل الأزمات العالمية. 

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم توجيه جزء من مدخرات المواطنين لتمويل عجز الموازنة يعد أكثر استدامة من الاعتماد الكامل على الأسواق الدولية.

وأشار الإدريسي: "لا يمكن تجاهل أن سند المواطن يظل دينا في النهاية، أي أنه يمثل التزاما على الدولة بسداد أصل الدين وفوائده، وبالتالي إذا لم يتم توظيف هذه الأموال في مشروعات إنتاجية تحقق عائدا اقتصاديا، فقد يتحول إلى عبء إضافي على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين".

وسوف نرصد لكم أبرز المعلومات عن "سند المواطن"، والتي جاءت كالتالي: 

  - الإصدار الأول سجل إقبالا كبيرا وحقق حصيلة مميزة فى 3 أسابيع.

  - 17.75 ٪؜ عائد سنوى ثابت «صافي من الضرائب» يصرف شهريا ولمدة ١٨ شهرا

  - ألف جنيه ومضاعفاتها القيمة الاسمية للسند والحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف جنيه

  - فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن فى الأوراق المالية الحكومية

  - يمكن استرداد هذا السند بسهولة بعد ٤ أشهر.. بشكل معجل كليا أو جزئيا

  - وقال الوزير، إن هناك عائد سنوي ثابت "صافي من الضرائب" يصرف شهريا، على هذا السند، بنسبة 17.75٪، ولمدة 18 شهرا، موضحا أن هذا الإصدار، يعد فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية، وأن القيمة الاسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، وأن الحد الأدنى للاستثمار فيه 10 آلاف جنيه.

  - أشار إلى أننا حريصون على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية للمواطنين بعائد دوري ثابت مميز، يصرف شهريا، ولمدة 18 شهرا.

  - أكد أنه يمكن استرداد هذا السند بسهولة بعد 4 أشهر بشكل معجل كليا أو جزئيا، وفقا للضوابط المقررة والمعلنة بمكاتب البريد.

سند المواطن المالية سندات مالية الاقتصاد الدولار الحكومة الدولة المصرية

