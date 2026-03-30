التنمية المحلية: تراجع حاد في حرق قش الأرز والتوسع في البيوجاز لمواجهة التلوث ودعم التصدير

أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف إدارة قش الأرز، مشيرة إلى اختفاء ظاهرة السحابة السوداء العام الماضي نتيجة إحكام السيطرة على عمليات الحرق المكشوف.

وأوضحت أن عدد مواقع تجميع قش الأرز بلغ 655 موقعًا، مع التعامل مع نحو 2.6 مليون طن خلال عام 2025، ما أسهم في خفض نقاط الحريق من 3490 إلى 1116 نقطة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أشارت الوزيرة إلى التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز كأحد الحلول المستدامة، والتي تسهم في إنتاج الغاز والسماد العضوي، مؤكدة أن الأخير أصبح ضرورة ملحة في ظل اشتراطات التصدير التي تمنع تصدير الحاصلات الزراعية التي تحتوي على نسب كربونية مرتفعة.

وأضافت أن عدد وحدات البيوجاز وصل إلى 1331 وحدة موزعة على عدد من المحافظات، مع التوجه لإنشائها داخل مجازر الحيوانات للاستفادة من المخلفات، لافتة إلى بدء تنفيذ أول وحدة من هذا النوع في مجزر كفر شكر، تمهيدًا لتعميم التجربة في المجازر الكبرى.

وكشفت الوزيرة عن توجه بعض مصانع الأسمنت لإنشاء مصانع لتدوير القمامة بجوارها، بهدف الاستفادة من المخلفات العضوية في عمليات الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل التلوث البيئي.