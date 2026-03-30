حدائق أكتوبر: لا صحة لوجود ميكروبات بمياه الشرب.. وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات

أكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض مجموعات “واتساب” بشأن وجود ميكروبات في مياه الشرب، مشددًا على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح الجهاز أن مياه الشرب بالمدينة مطابقة لكافة المواصفات القياسية والصحية، وخالية تمامًا من أي ملوثات، وتخضع لرقابة دورية لضمان جودتها وسلامتها.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّج المقطع الصوتي المتداول، لما يمثله من إثارة للذعر والبلبلة بين المواطنين.

كما ناشد الجهاز المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.