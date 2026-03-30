بسبب الحضانة وحق الرؤية.. مشادة بين ضيوف أحمد سالم على الهواء

خصص الإعلامي احمد سالم، مقدم برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، فقرة للحديث عن حق الرؤية وحضانة الأطفال.

ونشبت مشادة كلامة حادة على الهواء بين ضيوف الغعلامي أحمد سالم خاصة عصام عجاج المحامي بالنقض، وإحدى الامهات المتضررات من قانون الاحوال الشخصية، وذلك بسبب الاختلاف على مفهوم الحضانة والاستضافة للأطفال.

ومن جانبه أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أن سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية كان 7 سنوات و9 سنوات حتى عام 1985.

وقال عصام عجاج، :" سن الحضانة ارتفع في القانون لـ 15 سنة بسبب عدد من المنظمات النسائية اللي عايزة تخرب البيوت".

وتابع عصام عجاج :" حالات الطلاق كانت منخفضة عندما كان سن الحضانة 7 و 9 سنوات ولكن هناك ارتفاع في عدد حالات الطلاق الآن بعد ارتفاع سن الحضانة لـ 15 سنة".

وفي سياق متصل، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بات ضرورة ملحّة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم “حق الرؤية”، بما يحقق التوازن بين حقوق الأب ويضمن مصلحة الطفل الفضلى، مؤكدين أن الفلسفة الحالية للتطبيق لا تحقق الاستقرار الأسري المطلوب.

وشدد النواب على أن الطفل لا يجب أن يكون ضحية للنزاعات بين الأبوين، مطالبين بوضع آليات أكثر فاعلية لتنفيذ الرؤية، وتوسيع نطاق التواصل الإنساني بين الأب وأبنائه، بدلًا من الاكتفاء بساعات محدودة لا تعكس طبيعة العلاقة الأسرية، مع التأكيد على أن الأب يظل شريكًا أساسيًا في التربية، وليس مجرد مصدر للنفقة.