لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الغربية يتابع تنفيذ غلق المحال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة، حيث تابع لليوم الثالث على التوالي من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مدى التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المحددة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن منظومة المتابعة تعمل بكفاءة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية، بما يضمن رصد الموقف أولًا بأول وتحقيق الانضباط في الشارع، مع مراعاة طبيعة واحتياجات المواطنين اليومية، موضحًا أن القرار يأتي في إطار إجراءات تنظيمية مؤقتة تستهدف تحقيق التوازن بين انتظام الأنشطة التجارية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خاصة خلال الفترات الليلية، مع التركيز على التواصل المباشر مع أصحاب المحال ورفع مستوى الوعي لديهم، إلى جانب تطبيق القانون بحسم تجاه أي مخالفات، بما يحقق الالتزام الكامل دون الإضرار بالمصلحة العامة.

كما أشار إلى استمرار عمل الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، وفق الضوابط المقررة، بالإضافة إلى المنشآت الطبية والمكاتب الإدارية بحسب طبيعة عملها، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المتابعة مستمرة بشكل مكثف، في إطار تنسيق متكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتحقيق الانضباط العام، مع الحفاظ على مصالح المواطنين ودعم أصحاب الأنشطة في الالتزام بالتعليمات المنظمة.