مفيد ولذيذ.. طريقة عمل قرع العسل بالقشطة

إذا كنتِ من محبي الأكلات البسيطة والمفيدة نقدم إليكِ اليوم طريقة عمل قرع العسل بالقشطة.

المكونات

كيلو قرع العسل مقطع مكعبات

نصف كوب سكر او حسب الرغبة

كوب قشطة جاهزة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة اختيارية

ماء للسلق

طريقة التحضير

1. سلق القرع

ضعي مكعبات قرع العسل في وعاء مع قليل من الماء.

أضيفي نصف كوب السكر وقلّبي.

اسلقيه على نار متوسطة حتى يصبح طريًا ويُشبع الماء.

2. هرس القرع

صفي القرع من الماء مع الاحتفاظ بالقليل حسب الحاجة.

اهرسيه بالشوكة او باستخدام الخلاط للحصول على قوام ناعم.

3. إضافة القشطة

أضيفي القشطة إلى القرع المهروس وقلّبي جيدًا حتى تمتزج.

أضيفي الفانيليا ورشة القرفة حسب الرغبة.

اتركي الخليط على نار هادئة لدقيقة او دقيقتين مع التحريك لتماسك القوام.

4. التقديم

صبي قرع العسل بالقشطة في أطباق التقديم.

يمكن تزيينه بالقرفة او جوز الهند المبشور او المكسرات حسب الرغبة.