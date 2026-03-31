انتحال صفة.. القبض على شخصين نصبا على مواطنين في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (طالبان – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إستخدام طرق وأساليب إحتيالية تمكنهم من الإستيلاء على حسابات شخصية لعدد من المواطنين بمواقع التواصل الإجتماعي، قاموا من خلالها بإنتحال شخصياتهم والتحصل من معارفهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة.



و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (11 هاتف محمول - 38 شريحة هاتف محمول – حساب بنكى ومحفظة إلكترونية يحتويان على مبالغ مالية "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد إرتكابهما الواقعة" - سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (33) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .