ضبط محطة وقود تصرفت في 19 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين.

أسفرت الحملة التي نفذتها بمدينة كوم حمادة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في عدد 19 ألف لتر سولار في السوق السوداء، وضبط عدد 50 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق الحرة، وضبط عدد 200 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وضبط عدد 100 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر.



جاءت الحملة برئاسة رضا النوام، وبرفقة مصطفى فريج، مأمور ضبط قضائي، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، محمد عاطف.