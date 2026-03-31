الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد براءتها.. القصة الكاملة لأزمة فريال يوسف مع نادية الجندي

أحمد إبراهيم

أسدلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الستار على أزمة الفنانتين التونسية فريال يوسف ونادية الجندي، بعدما قضت ببراءة فريال يوسف في القضية رقم 2415 لسنة 2026 جنح اقتصادية، الخاصة باتهامها بسب وقذف الفنانة نادية الجندي، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الأزمات الفنية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.

بداية الأزمة

تعود تفاصيل الخلاف إلى ظهور فريال يوسف في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، حين سُئلت عن الأعمال التي أرهقتها نفسيًا وندمت على المشاركة فيها، وخلال حديثها، ذكرت ثلاثة مسلسلات من بينها مسلسل «أسرار»، الذي قامت ببطولته نادية الجندي، موضحة أنها لم تحصل على كامل أجرها رغم الجهد الكبير الذي بذلته في العمل.

أثارت تصريحات فريال يوسف تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط الجمهور حديثها مباشرة بنادية الجندي، خاصة أنها لم تكن بطلة العمل فحسب، بل منتجته أيضًا، ما أشعل فتيل الأزمة بين الطرفين.

تبادل الاتهامات

بينما ردت نادية الجندي على تلك التصريحات، معتبرة أن فريال يوسف تحاول استغلال اسمها ونجوميتها لإثارة الجدل، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف وتداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

وتقدم المستشار شريف حافظ، محامي فريال يوسف، ببلاغ مدعوم بتسجيلات اللقاءات التلفزيونية، مؤكدًا أن موكلته تعرضت لأضرار مادية ومعنوية نتيجة التصريحات المتبادلة.

وقد نفت نادية الجندي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها الطرف المتضرر، واتهمت فريال يوسف بالتشهير بها، لتنتقل الأزمة من ساحات الإعلام إلى أروقة المحاكم.

كلمة القضاء

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة فريال يوسف من تهمة سب وقذف نادية الجندي، لتنهي بذلك فصلًا طويلًا من الخلاف القانوني بين الفنانتين، وتطوي صفحة أزمة شغلت الوسط الفني والرأي العام خلال الأشهر الماضية.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
