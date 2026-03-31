بعد أمطار وسيول الخير.. سانت كاترين تتزين بالثلوج والشلالات وتتحول لـ“سويسرا مصر”

شهدت مدينة سانت كاترين حالة طبيعية استثنائية، عقب أيام حافلة بالأمطار الغزيرة وسيول الخير، التي غمرت أودية وجبال “أرض التجلي”، لتتحول المدينة إلى لوحة جمالية نابضة بالحياة، تجمع بين البحيرات المتلألئة والشلالات المتدفقة، فضلًا عن بقايا الثلوج التي تزين قمم الجبال.

ورصد موقع" صدى البلد" الاخباري هذه المشاهد الخلابة، حيث تشكلت بحيرات المياه العذبة في منطقة فرش اليا، وانحدرت الشلالات عبر أودية وادي الأربعين ووادي غربة ومنطقة التلعة، في مشهد يعكس روعة الطبيعة البكر.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الأجواء في المدينة عقب الأمطار والسيول والثلوج أصبحت ساحرة، حتى باتت أشبه بمدن أوروبا، وهو ما دفع الأهالي إلى إطلاق لقب “سويسرا مصر” عليها، نظرًا لانتشار الشلالات والبحيرات وسط الجبال.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس المدينة، أن سانت كاترين عاشت أجواءً مناخية استثنائية، مشيرًا إلى أن هذه السيول والأمطار ستسهم في إنعاش البيئة الطبيعية، ودعم نمو الأعشاب الطبية والعطرية التي تشتهر بها المنطقة، بما يعزز من قيمتها البيئية والسياحية.