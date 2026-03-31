ودية من العيار الثقيل.. البرازيل يواجه كرواتيا استعدادا لـ المونديال

يستعد منتخب البرازيل بقيادة الإيطالي كالو آنشيلوتي لخوض مواجهة من العيار الثقيل مع نظيره الكرواتي في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026 في شهر يونيو.

وتقام المباراة في الساعة الثانية صباح الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب كامبنج وورلد ويقام كأس العالم لأول مرة بالنظام المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة مديره الفني الحالي في الحفاظ على أسلوبه الهجومي المعروف في حين يسعى المدير الفني لمنتخب كرواتيا لاستغلال حالة الانسجام بين اللاعبين لمواجهة خصمه القوي.

تعد المباراة فرصة لمنتخبي البرازيل وكررواتيا لاختبار اللاعبين الجدد وتعديل التيكتيكات إلى جانب اختبار مستوى اللاعبين الحاليين.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا

تذاع مباراة البرازيل وكرواتيا الودية المقرر أن تقام في إطار استعدادات المنتخبين لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عبرقناة أبو ظبي الرياضية 1.