برلمانية: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير يقوّض العدالة ويهدد استقرار المنطقة

أعربت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن إدانتها البالغة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا واضحًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت “هندي” أن هذا التشريع يعكس نهجًا قائمًا على التمييز والعقاب الجماعي، ويكرّس ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة، بما يخالف أبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويزيد من تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية التهدئة وخفض التصعيد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تكون محل انتقائية أو توظيف سياسي.

وطالبت النائبة سچى عمرو هندي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.