المؤبد لمحفظ قرآن في التعدى على طفلة بالمحلة

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن المؤبد لمحفظ قرآن، عقب إدانته في واقعة التعدي على طفلة بدائرة مركز المحلة.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي قرر إحالة المتهم «ع.ع.ا»، المقيم بدائرة مركز المحلة، إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 68724 لسنة 2025 جنايات مركز المحلة، والمقيدة برقم 4459 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامه بالتعدي على طفلة بالقوة.



وأفادت تحقيقات النيابة بمدينة المحلة أن المتهم ارتكب الواقعة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، مستغلًا صغر سن المجني عليها، حيث تعدى عليها داخل نطاق مركز المحلة الكبرى، وذلك على النحو المبين تفصيليًا بأوراق القضية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.