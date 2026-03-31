قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرغوثي : قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في انتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية
بعد قرار غلق المدراس.. هل غدا اجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟
حزب الله يعلن استهداف قاعدة شمال صفد وإطلاق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل
ياسين منصور يجتمع بلاعبي الأهلي الأسبوع المقبل
إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحسبًا لسوء الأحوال..صحة قنا : إجازة بمدارس التمريض غداً

محافظ قنا
يوسف رجب

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، منح جميع طلاب مدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستوى المحافظة إجازة رسمية، وذلك غدا الأربعاء، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم إعطاء طلاب مدارس التمريض بجميع مدارس المحافظة، إجازة غدا الأربعاء، تزامنًا مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كإجراء استباقي نظراً لتوقعات سوء الأحوال الجوية.

وأوضح صادق، بأن القرار جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم استئناف العمل والدراسة بانتظام عقب عودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتم المتابعة حال اتخاذ أي قرارات عاجلة، تفاديًا لأي معوقات قد تسببها الأحوال الجوية المتوقعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على أن مصلحة الطالب هي المحرك الأساسي للقرارات الحالية، والتي تم التنسيق بشأنها مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لضمان بيئة تعليمية آمنة، بهدف توحيد التدابير الوقائية وتطبيقها بشكل عاجل داخل كافة المنشآت التعليمية بالمحافظة.
 

يذكر أن التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشارت إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات، وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.


 

قنا مدارس التمريض سوء الأحوال صحة قنا الأحوال الجوية بيئة تعليمية آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

