تحسبًا لسوء الأحوال..صحة قنا : إجازة بمدارس التمريض غداً

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، منح جميع طلاب مدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستوى المحافظة إجازة رسمية، وذلك غدا الأربعاء، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم إعطاء طلاب مدارس التمريض بجميع مدارس المحافظة، إجازة غدا الأربعاء، تزامنًا مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كإجراء استباقي نظراً لتوقعات سوء الأحوال الجوية.

وأوضح صادق، بأن القرار جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم استئناف العمل والدراسة بانتظام عقب عودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتم المتابعة حال اتخاذ أي قرارات عاجلة، تفاديًا لأي معوقات قد تسببها الأحوال الجوية المتوقعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على أن مصلحة الطالب هي المحرك الأساسي للقرارات الحالية، والتي تم التنسيق بشأنها مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لضمان بيئة تعليمية آمنة، بهدف توحيد التدابير الوقائية وتطبيقها بشكل عاجل داخل كافة المنشآت التعليمية بالمحافظة.



يذكر أن التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشارت إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات، وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.



